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Общество2 апреля 2021 8:10

В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболело 126 человек

Число зараженных достигло 50675
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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За вчерашний день на Ставрополье число выписанных пациентов увеличилось ещё на 51 человека. Так, за весь период с болезнью сумели справиться уже 47812 пациентов. С каждым днем в регионе растет число вакцинированных.

К 2 апреля прививку в крае получили около 103,5 тысячи человек.

Общее количество тестов на COVID-19, сделанных за весь период - почти 1 миллион 535 тысяч.

Выявленные случаи заражения берутся на контроль. По словам губернатора Ставрополья, заболевшим оказывается медицинская помощь. Так, за сутки коронавирусом заболело 126 человек.

Число зараженных достигло 50675. Вместе с тем, заболевание по-прежнему несет угрозу и в некоторых случаях может приводить к летальному исходу. К сожалению, за прошедший день скончались 4 человека с подтвержденным диагнозом.

Губернатор края выразил соболезнования родным и близким этих людей. За весь период пандемии скончались 1235 человек.

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