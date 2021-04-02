В Ставрополе отремонтируют платную парковку у Диагностического центра на улице Ленина

В Ставрополе 3 и 4 апреля приостановят работу платной парковки у Диагностического центра на ул. Ленина, 304.

По сообщению муниципального бюджетного учреждения «Транссигнал», это связано с проведением на площадке ремонтных работ.

Жителей и гостей Ставрополя просят отнестись к этому с пониманием и воспользоваться парковочными площадками на следующих территориях:

- парковка по ул. М.Жукова,7

- парковка по ул. Ленина 219-221.

Напомним, что в рамках первого этапа с начала февраля 5 платных парковок в краевой столице заработали в новом режиме. Тогда было решено начать их благоустройство при наступлении благоприятных погодных условий.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе в субботу, 3 апреля развернется традиционная ярмарка выходного дня. Местные товаропроизводители порадуют жителей краевого центра богатым выбором овощей, фруктов, меда, рыбы.

По словам организаторов, цены приятно удивят горожан. Ярмарка развернется на ул. Ленина, 74/17 с 08:00 до 16:00.