Уралсиб подготовил новые выгодные условия по кредитам

Фото предоставлено пресс-службой банка УРАЛСИБ

Банк снизил ставки по потребительскому кредиту наличными. В том числе – на рефинансирование ранее полученных кредитов сторонних банков. Минимальная ставка по кредиту наличными при одновременном оформлении полиса страхования жизни и здоровья, составляет 5,0 % годовых в рублях. Максимальная сумма по кредиту наличными составляет 1,5 млн рублей, на цели рефинансирования – 2 млн рублей.

Для оформления кредита на потребительские нужды в Уралсибе и погашение действующих потребительских кредитов в сторонних банках есть ряд требований. У клиента должно быть гражданство РФ, постоянная регистрация на территории РФ, заемщик/созаемщик, трудоустроенный в соответствии с ТК РФ, стаж на текущем месте работы – от 3 месяцев, возраст заемщика – от 23 до 70 лет (максимальный возраст на момент окончания кредитного договора). В случае не предоставления документов, подтверждающих целевое использование кредита на рефинансирование кредитов в сторонних банках, ставка по кредиту может быть повышена на 5% пунктов.

Подробную информацию и полные условия по кредитам наличными можно получить на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 266 точек продаж, 1 498 банкоматов, 501 платежный терминал.

Кроме собственной сети, банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»