В Ставропольском крае оштрафовали более 2,5 тысяч водителей за непристегнутый ремень

На Ставрополье с 30 марта по 1 апреля проводилась операция «Ремень безопасности. Детское удерживающее устройство».
В рамках мероприятия проходили рейды по использованию участниками дорожного движения ремня безопасности и соблюдению водителями правил перевозки детей.
Так, за три дня мероприятий к административной ответственности за непристегнутый ремень безопасности привлечены 2000 водителей и пассажиров, а также 475 водителей автомобилей, в салоне которых находились дети без автокресел.
Как показали результаты рейдов, чаще всего не пользуются ремнями жители Ставрополя и Шпаковского района.
В пренебрежении ремнем безопасности также в большом количестве уличены водители, следовавшие по федеральным трассам в регионе КМВ, на федеральной трассе «Кавказ», а также на объездных дорогах Ставрополя.
Рискуют жизнями детей чаще остальных жители Шпаковского района, Ставрополя и Буденновска. Там пресекли наибольшее количество нарушений правил перевозки детей.
Напоминаем, санкции статьи за управление транспортным средством водителем, непристегнутым ремнем безопасности, а также перевозка не пристегнутых пассажиров, влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей. За отсутствие детского автокресла водителю придется оплатить штраф в размере трех тысяч рублей.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против задержанного депутата Думы Ставрополья возбуждено уголовное дело по взяточничеству.
18 февраля депутат через своего знакомого передал действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия оперуполномоченному УФСБ России по Ставрополью взятку в размере 1 миллиона рублей.
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