В Ставрополе рассказали, как будут праздновать День Победы в 2021 году

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Ставрополь готовится к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Формат мероприятий будет зависеть об эпидемиологической обстановки, которая сложится к этому моменту.

Но торжества будут, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Организаторы планируют провести акции: «Окна Победы» и «Флаги России. 9 мая»: жители, организации разместят на окнах зданий победную символику, поздравления с праздником, а на фасадах - российские триколоры.

Напомним, что весной 2020 года эта идея понравилась очень детям и их родителям. Взрослые с удовольствием расписывали с малышами окна своих квартир, публиковали снимки в соцсетях, поздравляя россиян с главным праздником страны.

Важным событием в этом году должен стать Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт». Планируется, что его проведут в начале мая. Он должен объединить 200 вокалистов и творческих коллективов, в том числе, и признанных звезд эстрады.

Концертные фронтовые бригады будут выступать и создавать праздничную атмосферу во дворах, где проживают ветераны – герои Великой Отечественной войны, всю предпраздничную неделю. Эта акция получила большой положительный отклик в 2020 году и обязательно будет продолжена.