Суд вынес приговор по делу об убийстве собутыльника на Ставрополье

В Георгиевском округе вынесли приговор по делу о убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В декабре 2020 года в селе Обильное подсудимый выпивал в компании потерпевшего. Стороны поссорились, мужчина взял нож и воткнул его в грудь. Медики диагностировали одиночную слепую колото-резаную рану грудной клетки и брюшной полости с повреждением левого легкого. Пострадавший скончался на месте. Против нападавшего завели уголовное дело по статье "Убийство".

- Прокурором Ставропольского края Александром Лоренцем в Георгиевском городском суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу. Суд, согласившись с позицией гособвинителя, назначил виновному лицу наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сказано в сообщении прокуратуры.