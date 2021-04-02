На Ставрополье к 2 апреля определены районы-лидеры по числу заболевших коронавирусом

За сутки в Ставрополе диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 33 человек. Число зараженных в городе достигло 9331. В Пятигорске за вчерашний день стало на 17 заболевших больше.

А за весь период пандемии – 2376. В георгиевском городском округе за сутки диагноз подтвердился у 9 человек.

А за весь период – 2383. В Кисловодске за вчерашний день заболело 8 человек. Число зараженных на курорте достигло 2056. В Ессентуках диагноз за сутки подтвердился у 6 жителей. А всего заболевших в городе – 1292. По 4 новых выявленных случаев зафиксировано в Буденновском, Арзгирском и Советском районах и округе.

В Труновском районе за сутки диагноз подтвердился у 3 жителей. В Андроповском, Красногвардейском и Шпаковском районах зафиксировано по 2 новых случая заражения.

В остальных районах и округах по 1 случаю. Коронавирус за сутки не выявлен в Александровском, Апанасенковском, Ипатовском, Изобильненском, Кировском, Левокумском, Нефтекумском, Новоселицком, Новоалександровском, Петровском Туркменском районах и округах.

А также за вчерашний день ни один человек не заболел в городе Лермонтове и Железноводске.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае за сутки коронавирус победили 51 человек. За весь период пандемии – 47812. За сутки диагноз подтвердился у 126 жителей региона.

Число зараженных достигло 50675. За вчерашний день жертвами болезни стали четыре пациента. А за весь период пандемии – 1235. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

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