Клиентам Уралсиба теперь доступны минимальные ставки по ипотеке с господдержкой

Фото предоставлено пресс-службой банка УРАЛСИБ

Банк Уралсиб снизил ставки до 5,75% годовых при сумме кредита от 3 млн рублей включительно и 6,5% годовых при сумме кредита до 3 млн рублей.

По льготным условиям оформить ипотеку на квартиру можно до 1 июля 2021 года. Уралсиб выдает кредит на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или таунхаусе у юридического лица. Максимальная сумма кредита до 12 млн. рублей включительно – в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 6 млн. рублей включительно – в других регионах присутствия Банка. Срок кредитования в рамках госпрограммы – от 3 до 30 лет (включительно). Заявки на ипотечный кредит принимаются по двум документам. Для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор.

Кредит выдается гражданам РФ в возрасте от 18 до 70 лет при наличии постоянной или временной регистрации на территории РФ, стажем работы на последнем месте не менее 3 месяцев.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 266 точек продаж, 1 498 банкоматов, 501 платежный терминал.

Кроме собственной сети, банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»