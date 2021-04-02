В селах Минераловодского округа после массового отравления проходит вакцинация от дизентерии и гепатита А

Ситуацию в Марьиных Колодцах и близлежащих селах Минераловодского городского круга продолжает держать на контроле губернатор Ставрополья.

В территории пока не сняли режим повышенной готовности. На 2 апреля 2021 года общее число обратившихся за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции в Минераловодском городском округе составляет 181 человек. Из них 57 – взрослые и 124 – дети. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

В стационаре остаются 11 пациентов, в том числе, 7 детей. Их состояние не вызывает опасений.

По словам Владимира Владимирова, 2 человека были выписаны накануне, сегодня готовятся к выписке еще несколько.

Все пациенты, в том числе, лечащиеся на дому, обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Для защиты здоровья жителей территории в селах начата вакцинация от дизентерии и гепатита А. Продолжаются подворовые обходы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что прокуратура Ставрополья провела проверку по факту массового отравления людей в селе Марьины Колодцы Минераловодского городского округа. Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» не обеспечил жителей качественной питьевой водой, сказано в сообщении ведомства. Водоснабжение в селе организует филиал предприятия «Южный».

Прокуратурой были взяты шесть проб воды, в одной из которых был обнаружен генетический материал норовируса. Организация нарушила ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

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