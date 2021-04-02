На Ставрополье в 2021 году планируют заключить более 6 тысяч соцконтрактов

Губернатор Ставрополье провел совещание по вопросам работы в рамках социальных контрактов. В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие и.о. заместителей председателя правительства региона, руководство краевых министерств и ведомств, главы территорий.

Напомним, социальный контракт – одна из форм социальной поддержки нуждающихся в ней ставропольцев. В ее рамках можно получить пособие для прохождения профессиональной переподготовки, для начала индивидуальной предпринимательской деятельности или для открытия личного подсобного хозяйства.

Как подчеркнул глава края, в этом году на Ставрополье система соцконтрактов может получить беспрецедентный охват. На выплаты в ее рамках, благодаря федеральной поддержке, впервые будет направлено 636 миллионов рублей.

Это позволило увеличить и размер предоставляемых пособий, и число их получателей. Так, по решению губернатора с нынешнего года размер максимально возможного единовременного пособия, предоставляемого по соцконтракту, увеличился в 2,5 раза и составляет 250 тысяч рублей.

Как отметила в своем докладе и.о. министра труда и социальной защиты населения края Елена Мамонтова, в планах на 2021 год – заключить социальные контракты с 6105 семьями или одиноко проживающими ставропольцами.

Для сравнения - в 2014-2020 годах было заключено 769 социальных контрактов на общую сумму около 45 миллионов рублей.

Наиболее активно работа по заключению социальных контрактов идет сейчас в Благодарненском городском округе, Андроповском, Труновском и Апанасенковском муниципальных округах.

Губернатор нацелил глав остальных территорий усилить работу в этом направлении. В первую очередь, необходимо сделать более доступной информацию о системе соцконтрактов и условиях участия в ней.

- Активнее информируйте земляков об этой мере поддержки. Рассказывайте о ней на своих страницах в соцсетях. Благодаря системе соцконтрактов у нас есть возможность помочь очень многим, и ставропольцы должны получить эту помощь, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Информацию о социальном контракте и возможности его заключения можно получить в органе соцзащиты по месту жительства.