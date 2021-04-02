Минприроды Ставрополья намерено взыскать с недропользователей 250 млн рублей

Фото: пресс-служба Минприроды Ставропольского края

На Ставрополье решается вопрос о возмещении ущерба, причиненного недрам незаконной добычей полезных ископаемых.

Факты нарушений специалисты выявили в результате обследований, которые провели сотрудники краевого министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и специалисты-маркшейдеры.

Арбитражный суд Ставрополья принял положительное решение о взыскании ущерба с одного из пользователей недр.

Он должен будет выплатить минприроды края 23 миллиона рублей.

Что касается судебных разбирательств с остальными нарушителями, то они продолжаются. Общая сумма предъявленного по искам ущерба превышает 250 миллионов рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Георгиевском округе вынесли приговор по делу о убийстве.

В декабре 2020 года в селе Обильное подсудимый выпивал в компании потерпевшего. Стороны поссорились, мужчина взял нож и воткнул его в грудь.

Медики диагностировали одиночную слепую колото-резаную рану грудной клетки и брюшной полости с повреждением левого легкого. Пострадавший скончался на месте. Против нападавшего завели уголовное дело по статье «Убийство».