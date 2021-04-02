На Ставрополье работающие пенсионеры 65+ на самоизоляции смогут продлить электронные больничные до 1 мая

Изменения, касающиеся сроков действия временных правил оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним, утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Решение коснется работающих пенсионеров, которые не перешли на удаленку и не находятся в отпуске.

Продленные или выданные им новые электронные больничные будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования. Деньги начислят сразу за весь период

Они поступят напрямую работнику в течение 7-ми календарных дней со дня оформления больничного, разъясняется на сайте кабмина.

Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС.

С начала пандемии работающим пенсионерам на самоизоляции оплачено по больничным листам 843,6 млн рублей. В 2021 году выплаты по ним получили уже более 4 тыс. пожилых ставропольцев на сумму 176,8 млн рублей.

Напомним, что временные правила оформления листков нетрудоспособности были введены из-за коронавируса в марте 2020 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки в Ставрополе диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 33 человек. Число зараженных в городе достигло 9331. В Пятигорске за вчерашний день стало на 17 заболевших больше.

А за весь период пандемии – 2376. В Георгиевском городском округе за сутки диагноз подтвердился у 9 человек.

А за весь период – 2383. В Кисловодске за вчерашний день заболело 8 человек. Число зараженных на курорте достигло 2056. В Ессентуках диагноз за сутки подтвердился у 6 жителей.