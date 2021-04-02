Стала известна причина пробки на въезде в Ставрополь

На въезде в Ставрополь образовалась километровая пробка. Фотографии и видео с места публикуют пользователи социальных сетей. По их словам, некоторые машины стоят с 10 часов.

Фото с места: Telegram-канал "СТАВРОПОЛЬ"

Ситуацию с дорогой прокомментировали в ФКУ Упрдор "Кавказ".

- На двух участках - на 22-м и 24-м километрах - идет ямочный ремонт. Дорожники занимают одну полосу, а по другой организовано реверсивное движение. Работы на участке закончат к 18 часам, - сообщил "КП-Ставрополь" пресс-секретарь ведомства.