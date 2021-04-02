На Ставрополье прививку от COVID-19 получили почти 103,5 тысячи человек

На Ставрополье продолжается прививочная кампания от COVID-19. Число получивших вакцину в крае перешагнуло стотысячную отметку и составляет сегодня 103 483 человек.

Большинство из этого числа вакцинацию прошли уже полностью, то есть получили оба компонента – это 74656 человек. Из них лиц старше 60 лет – 50344. В прививочных пунктах при районных больницах и городских поликлиниках готовы принять всех желающих получить вакцину.

Ее запасы в крае есть и регулярно пополняются. Сейчас в наличии 12 269 доз первого компонента «Спутника V» и 41 082 второго. Запись на прививку продолжается – через интернет-порталы 26gosuslugi.ru и zdrav26.ru, а также в регистратурах поликлиник по месту жительства и по единому номеру 122.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье к 2 апреля определены районы-лидеры по числу заболевших коронавирусом.

Так, за сутки в Ставрополе диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 33 человек. Число зараженных в городе достигло 9331. В Пятигорске за вчерашний день стало на 17 заболевших больше.

А за весь период пандемии – 2376. В георгиевском городском округе за сутки диагноз подтвердился у 9 человек.

А за весь период – 2383. В Кисловодске за вчерашний день заболело 8 человек. Число зараженных на курорте достигло 2056. В Ессентуках диагноз за сутки подтвердился у 6 жителей. А всего заболевших в городе – 1292. По 4 новых выявленных случаев зафиксировано в Буденновском, Арзгирском и Советском районах и округе.