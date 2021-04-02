В Ставрополе при пожаре спасли женщину и двух детей

Инцидент произошел сегодня, 2 апреля, в Ставрополе. Там при пожаре в частном секторе удалось спасти мать и двух детей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России. По данным ведомства,

Дом загорелся на улице Ленина, 47. Там горела кровля на площади 35 квадратных метром. Пожарные спасли женщину и двух детей 2017 и 2018 года рождения.

На данный момент пожар локализован.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставропольский краевой клинический многопрофильный центр, расположенный на улице Тюльпановая, эвакуировали в пятницу, 2 апреля. Пациентов и сотрудников срочно вывели на улицу. На территории поликлиники замечены пожарные автомобили.