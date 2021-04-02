Глава Ставрополя поручил расчистить две городские реки после жалоб жителей

Пресс-служба администрации Ставрополя сообщила, что после жалоб горожан началась уборка рек Мамайка и Ташлы. Они были в удручающем состоянии, берега были покрыты мусором. Этот мусор оставляли сами граждане.

Ставропольцы написали жалобы в прокуратуру, та дала указание устранить нарушения местным властям. Исполнение предписания проконтролировал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

На Мамайке убрали 1,5 тысячи квадратных метров, с берегов Ташлы вывезли 10 грузовиков мусора. Но это небольшая часть всего объема работы - осталось еще 7 тысяч кв. метров.

- Бытовой мусор не появляется сам собой. Впереди сезон пикников, призываем горожан и гостей краевой столицы не оставлять после себя мусор. Город - наш общий дом и только вместе мы сохраним его чистым, - сказано в сообщении администрации.