На Ставрополье впервые в истории пройдет региональный бал выпускников

Сегодня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел совещание по вопросу культурных мероприятий региона на ближайшие месяцы. Он отметил, что самым важным станет празднование Дня Победы.

Как обычно будут организованы "Бессмертный полк" и парад Победы с военной техникой. Также в рамках празднования Дня Победы пройдет всероссийский фестиваль патриотических песен "Солдатский конверт". Это будет одно из крупнейших мероприятий патриотической тематики.

Также впервые в истории Ставрополья состоится краевой бал выпускников. Однако точные даты пока не назывались.Он пройдет в самом центре Ставрополя.

- Год должен быть насыщенным. Все провели много времени в самоизоляции. С учетом этого важно добротно, качественно, но самое главное - безопасно провести все мероприятия, - заявил Владимиров.

Он подчеркнул, что обязательно нужно соблюдать все санитарные предписания.