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Общество2 апреля 2021 20:17

На поставщика неизвестного мяса в онкодиспансер Ставрополя завели дело

600 кг мяса без знаков срока годности и места производства обнаружили в больнице Ставрополя
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Пресс-служба управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и КЧР рассказала, что в отношении поставщика мяса неизвестного происхождения возбуждено административное дело. Также дело завели на ветеринарного врача, который допустил продажу продукции.

В онкодиспансер города Ставрополя накануне доставили 600 кг говядины для пациентов. Однако выяснилось, что на партии нет отметок места производства и переработки мяса. Этим вопросом занялось надзорное ведомство.

- Анализ показал, что производственный сертификат и внесенная запись в журнал продукции о транзакции (производства/переработки) не содержали сведений о происхождении сырья, - сказали в Россельхознадзоре.