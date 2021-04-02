На поставщика неизвестного мяса в онкодиспансер Ставрополя завели дело

Пресс-служба управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и КЧР рассказала, что в отношении поставщика мяса неизвестного происхождения возбуждено административное дело. Также дело завели на ветеринарного врача, который допустил продажу продукции.

В онкодиспансер города Ставрополя накануне доставили 600 кг говядины для пациентов. Однако выяснилось, что на партии нет отметок места производства и переработки мяса. Этим вопросом занялось надзорное ведомство.

- Анализ показал, что производственный сертификат и внесенная запись в журнал продукции о транзакции (производства/переработки) не содержали сведений о происхождении сырья, - сказали в Россельхознадзоре.