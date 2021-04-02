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Дом. Семья2 апреля 2021 20:49

За три месяца 2021 года курорты Ставрополья посетили больше 100 тысяч туристов

Главной целью гостей стал отдых и реабилитация в санаториях края
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Министерство туризма Ставропольского края сообщило, что всего за первый квартал этого года в регион прибыло 110 тысяч туристов. Наиболее привлекательным местом для них стали курорты Кавказских Минеральных Вод.

Сейчас в санаториях уже зарезервированы 33 тысяч путевок сроком примерно на месяц отдыха. Напомним, что города-курорты Минвод это Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск.

Сейчас в санаториях разработали лечебные комплексы для реабилитации переболевших коронавирусом гостей. В рамках лечения восстанавливается полноценная работа легких, кровь насыщается кислородом.

Напомним, города-курорты реализуют многие проекты благоустройство именно на курортные сборы - то есть на деньги, заработанные туристической сферой.

Отдых и туризм