В Труновском округе починят 8,5 км местной дороги за 100 млн рублей

В Ставрополье начались сезонные дорожные работы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщила о начале дорожных работ в Труновском округе. С помощью новых технологий починят 8,5 километров региональной дороги Безопасное - Подлесное.

Дорожники будут класть новый асфальт на специальную полиэфирную георешетку. Это специальная сетка, которая смотана в рулон. Ее укладывают под покрытие, чтобы уменьшить разрушение материалов при перепаде температур.

После того, как заменят асфальт, сделают свежую разметку, приведут в порядок обочины и установят новые знаки ПДД.

- Благодаря применению новых технологий в дорожном строительстве возрастает прочность и жесткость нового дорожного полотна, увеличивается межремонтный срок и срок эксплуатации автодорог даже с высокой интенсивностью движения, - рассказал и. о. министра Евгений Штепа.

Напомним, приближается сезон дорожных работ в Ставропольском крае. С самого начала 2021 года власти приводят дороги в соответствие с федеральными нормативами.

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