В Ставрополе 1 мая забьют 24 фонтана

В Ставрополе 1 мая планируют открыть новый сезон фонтанов. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе городской администрации, уже начали соответствующие подготовительные работы: с некоторых фонтанов снимают защитные каркасы, демонтируют праздничную зимнюю подвеску с гирляндами. До запуска воды предстоит проверить насосное оборудование, проверить работу светильников и так далее.

- Обязательно починят облицовку чаш, где это необходимо, восстановят мозаику, нанесут специальное гидрофобное покрытие, а также очистят чаши от грязи и листвы, - добавили в администрации.

А еще специалисты подготовят все оборудование, необходимое для работы свето-музыкальных фонтанов на Владимирской площади и на Крепостной горе.

Всего 1 мая заработают 24 фонтана. Осенью заработает 25-й в новом сквере в 204-м квартале.