На Ставрополье прививку от ковида сделали 107 тысяч человек

- Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставропольском крае за все время прививку от ковида сделали уже 107 тысяч человек, включая 76 тысяч, которым ввели второй компонент вакцины.

- За вчера выполнено более 7 тысяч тестов на COVID-19, - комментирует Владимир Владимиров. - Еще 59 пациентов выздоровели от коронавируса и выписаны из-под меднаблюдения.

За минувшие сутки вирус подтвердился у 112 жителей региона. Общее число инфицированных выросло до 50787, в их числе 47871 случай выздоровления и 1239 – летальных исходов.