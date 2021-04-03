На Ставрополье 4 апреля потеплеет до +19 градусов

В Ставропольский край пришло весеннее тепло. Согласно прогнозу Ставропольского Гидрометцентра, в субботу, 3 апреля, воздух в регионе прогреется до +17 градусов. В краевом центре – до +15. Существенных осадков не обещают.

Завтра, 4 апреля, на Ставрополе передают +14…+19 градусов. В Ставрополе столбики термометров поднимутся до +16.

Новая неделя обещает начаться тоже с высокими температурами. В понедельник, 5 числа, синоптики обещают до +22 по краю и до +16 в Ставрополе. Но уже прогнозируют кратковременный дождь, усиление ветра и грозу.