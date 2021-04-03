В Карачаево-Черкесии задержали мужчину, угрожавшего взорвать бывшую жену и сына

В Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии полицейские задержали мужчину, который угрожал бывшей жене и сыну убийством. Как рассказали в пресс-службе республиканского МВД, от 46-летней местной жительницы поступило заявление о том, что экс-супруг в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал, держа в руке предмет, похожий на гранату.

- 26-летний сын дебошира забрал у отца данный предмет, который впоследствии был обезврежен инженерно-технической группой Управления Росгвардии по КЧР, - комментируют в полиции. - Правонарушитель задержан и дал признательные показания.

Изъятая «граната» направлена на экспертизу.