После ранения 15-летнего подростка в перестрелке в Ингушетии завели уголовное дело

В Ингушетии заведено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия» после перестрелки в поселении Верхние Ачалуки, Малгобекский район.

В результате, напомним, был тяжело ранен в живот 15-летний подросток, не имевший отношения к конфликтующим. А ими, как выяснила «КП», стали 65-летний местный житель и торговец коврами из соседнего региона.

Огонь из гладкоствольного ружья открыл пенсионер, чтобы привлечь внимание последнего, который в тот момент находился за рулем грузовой «ГАЗели», которая, утверждает стрелок, зацепила его автомобиль. Школьник получил ранение, оказавшись рядом.

Стрелявшего задержали. Прокуратура начала проверку.

- На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Малгобекского городского прокурора, - комментируют «КП-Северный Кавказ» в надзорном ведомстве.