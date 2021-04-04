На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 83 человека. Число зараженных достигло 50870. Также за вчерашний день от инфекции скончались 4 человека, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 1243.

Число выздоровевших от коронавируса увеличилось еще на 47 человек и в целом составило почти 48 тысяч. Ежедневно осуществляется тестирование на COVID-19.

За весь период пандемии на Ставрополье проведено уже более 1 миллиона 547 тысяч тестов.

Прививочная кампания на сегодня охватила почти 109 тысяч человек, причем свыше 76 тысяч уже получили оба компонента вакцины.

- В целом, ситуация по-прежнему требует ответственного отношения к здоровью от каждого из нас. Берегите себя и близких! – обратился глава региона к землякам.