Жительница Кисловодска лишилась более 1 млн рублей на биржевых торгах

59-летней жительнице Кисловодска позвонил неизвестный и рассказывал о возможности получения дополнительного заработка при торгах акциями на бирже.

Злоумышленнику удалось убедить женщину зарегистрироваться на сайте предложенной им компании.

Следуя инструкциям звонившего, введенная в заблуждение пенсионерка перечислила через онлайн-приложение деньги якобы на свой электронный счет.

Однако в итоге женщина не получила никакой прибыли и не смогла вывести обратно свои деньги. Поверив мошеннику, потерпевшая лишилась более одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.