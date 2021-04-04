В хуторе Спорном на Ставрополье обустроят парк

В будущей зоне отдыха хутора Спорного Изобильненского округа уже установлен каркас новой беседки, началась разбивка дорожек. В парке появится новое уличное освещение, скамейки, детская и спортивная площадки, тренажеры.

Благоустройство ведется в рамках губернаторской программы местных инициатив. Общая стоимость проекта составляет 2 млн рублей, большая часть которых - средства краевого бюджета.

На хуторе проживает полторы тысячи человек, а потому парковая зона станет настоящим центром притяжения и местом комфортного отдыха. Новый объект порадует хуторян уже к началу июля.

В этом году народные проекты будут реализованы в 21 населенном пункте Изобильненского округа, их общая стоимость - порядка 40 млн рублей. В планах - ремонт в сельских Домах культуры, обустройство детских площадок и тротуаров, благоустройство территорий.