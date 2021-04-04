В Ставрополе теперь можно бесплатно звонить с таксофонов

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Звонки с таксофонов по России станут бесплатными. Такое решение приняло министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с оператором проводной связи ПАО «Ростелеком».

Теперь жители Ставрополя, как и всей страны, смогут свободно звонить с таксофонов на телефонные номера всех стационарных и мобильных телефонов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В краевой столице таксофоны расположены по следующим адресам: