Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 апреля 2021 12:22

Александр Бастрыкин оценил работу сотрудников СКР России по Ставрополью

Также он нацелил сотрудников объективно освещать позицию следствия при освещении расследований
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин провел совещание о взаимодействии с гражданами в соцсетях.

Работу главных следственных управлений в ряде регионов оценили в позитивном ключе, в том числе следственное управление СКР по Ставрополью. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Также Александр Бастрыкин нацелил сотрудников объективно освещать позицию следствия при освещении расследований, чтобы у людей не возникало сомнений в справедливости решений сотрудников ведомства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 59-летняя жительница Кисловодска лишилась более 1 млн рублей на биржевых торгах. По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Полиция в очередной раз просит ставропольцев быть бдительными при разговоре с незнакомыми. Не переводите деньги неизвестным личностям, а при обнаружении мошенников, звоните в правоохранительные органы региона.