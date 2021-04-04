Александр Бастрыкин оценил работу сотрудников СКР России по Ставрополью

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин провел совещание о взаимодействии с гражданами в соцсетях.

Работу главных следственных управлений в ряде регионов оценили в позитивном ключе, в том числе следственное управление СКР по Ставрополью. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Также Александр Бастрыкин нацелил сотрудников объективно освещать позицию следствия при освещении расследований, чтобы у людей не возникало сомнений в справедливости решений сотрудников ведомства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 59-летняя жительница Кисловодска лишилась более 1 млн рублей на биржевых торгах. По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Полиция в очередной раз просит ставропольцев быть бдительными при разговоре с незнакомыми. Не переводите деньги неизвестным личностям, а при обнаружении мошенников, звоните в правоохранительные органы региона.