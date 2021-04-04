В роддомах Ставрополья создаются удаленные рабочие места органов ЗАГС

В 2020 году было принято решение — организовать удаленные рабочие места сотрудников ЗАГС @uzags_26 в роддомах края. Таких мест на сегодня создано уже семь.

Два из них открылись в этом апреле. Теперь для удобства получить свидетельство о рождении ребенка прямо в роддоме можно в Буденновске, Георгиевске, Ессентуках, Кисловодске, Минеральных Водах и Ставрополе.

В скором времени состоится открытие еще одного удаленного рабочего места в Пятигорске. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

По словам Владимира Владимирова, новый формат работы сотрудников ЗАГС оказался очень востребованным.

- За 3 месяца этого года на удаленных рабочих местах края зарегистрировано более 1,5 тысячи рождений. Почти половина из них пришлась на краевой центр, - сообщил глава региона.