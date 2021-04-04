Следком проверит больницу на Ставрополье из-за отказа онкобольной в лекарствах и лечении

Фото: СКР России по Ставропольскому краю

В одной из соцсетей появилась информация об отказе должностными лицами одного из медицинских учреждений в Пятигорске предоставить жизненно важные лекарства и лечение страдающей онкологическим заболеванием женщине:

- У моеи мамы онкология 3 - степени. В январе удалили с головы метастаз проточного рака молочнои железы, с февраля она проходила лечение и лучевую терапию в городе Ростове в онкологическом институте. После лучевои терапии ей была назначена химия терапия. В случае если она ее не прои дет, могут появится новые метастазы в теле, курс химии на три месяца стоит около 370 тысяч рублеи , онкологическии институт звонил лично на Фарму, где им подтвердили что лекарства в наличие имеются и мама имеет права по месту прописки получить химию бесплатно по инвалидности . Мы обратились в онкодиспансер города Пятигорска с направлением и рекомендациями от Ростовского онкологического института, на получение химиотерапии. Пятигорскии онкодиспрансер отказал нам в получении этих лекарств, несмотря на то что они имеются у них в наличие. Аргументировав это тем, что если вас Ростов лечил то пусть и выдает вам эти лекарства . Хотя мама имеет право их получить бесплатно по инвалидности только по месту прописки. Прошу провести проверку на этот счет и помочь в решении даннои проблемы, - пишет в сети дочка пациентки.

По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ставрополью Игоря Иванова следственным отделом по Пятигорску начата процессуальная проверка, во время которой выяснят все обстоятельства произошедшего, а также дадут уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц медицинского учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.