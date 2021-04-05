В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболело 58 человек

На Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 50928. За сутки от ковида скончались три пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. За вчерашний день диагноз подтвердился еще у 58 человек.

В целом, за весь период пандемии число тех, кто смог победить болезнь составляет уже 47 953 человек.

Продолжается тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции. К утру 5 апреля 2021 года проведено 1 миллион 552 тысячи таких исследований. По словам губернатора региона Владимира Владимирова, с заболевшими работают врачи.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Следком проверит больницу на Ставрополье из-за отказа онкобольной в лекарствах и лечении.

Ранее в сети дочь пациентки пожаловалась на медучреждение. После этой шумихи следователи занялись проверкой информации, опубликованной в местных пабликах.

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