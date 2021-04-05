В Ессентуках осудили мужчину за жестокое убийство сожительницы

Прокуратура Ессентуков поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в убийстве.

Выяснилось, что в декабре 2013 года в жилом доме, расположенном в Ессентуках 8-летний ребенок обнаружил тело матери с множественными колото-резаными ранениями.

Потерпевшая проживала вместе с гражданским мужем, который систематически наносил ей травмы. В день убийства между ними произошел очередной конфликт на почве ревности. Подсудимый, будучи пьян, нанес сожительнице не менее 11 ударов ножом в различные части тела, а затем задушил ее.

Представленные стороной обвинения доказательства позволили суду сделать вывод о виновности подсудимого в совершении указанного преступления.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.