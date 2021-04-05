Житель Ставрополя обвиняется в несообщении о преступлении террористической направленности

20-летний житель Ставрополя обвиняется в несообщении о преступлении. Так, в мае 2020 года обвиняемому стало известно о вступлении и участии в международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России, его 32-летнего знакомого.

При этом он не сообщил указанные сведения в правоохранительные органы.

Следователь возбудил данное уголовное дело.

Сейчас он собирает необходимые доказательства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в суд для рассмотрения по существу.