На Ставрополье в столкновении двух легковушек погиб водитель

Фото: пресс-служба краевого управления УГИБДД России
Инцидент произошел сегодня, 5 апреля, около 07:00, на автодороге «Ставрополь – Александровское - Минеральные Воды». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления УГИБДД России.
На этой дороге произошло столкновение двух легковушек, погиб водитель.
Водитель другого автомобиля с травмами доставлен в центральную районную больницу Александровского округа.
Обстоятельства происшествия устанавливается, а также степень ответственности обоих водителей устанавливается. Проводится проверка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Ставрополе подорожал проезд в маршрутках с 5 апреля 2021 года
В Ставрополе подорожал проезд в маршрутках, вопреки требованиям Минтранса (подробнее)