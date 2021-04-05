На Ставрополье в столкновении двух легковушек погиб водитель

Фото: пресс-служба краевого управления УГИБДД России

Инцидент произошел сегодня, 5 апреля, около 07:00, на автодороге «Ставрополь – Александровское - Минеральные Воды». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления УГИБДД России.

На этой дороге произошло столкновение двух легковушек, погиб водитель.

Водитель другого автомобиля с травмами доставлен в центральную районную больницу Александровского округа.

Обстоятельства происшествия устанавливается, а также степень ответственности обоих водителей устанавливается. Проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставрополе подорожал проезд в маршрутках с 5 апреля 2021 года

В Ставрополе подорожал проезд в маршрутках, вопреки требованиям Минтранса (подробнее)