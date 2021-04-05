В Ставрополе выбрали лучших строителей

Соревнуются лучшие строители края.

Конкурс «Строймастер» стал уже традиционным на Ставрополье. Но впервые состязания мастеров проходили на стройплощадке в одном из самых быстро развивающихся микрорайонов краевой столицы - «Перспективном», возводит который лидер строительной отрасли, группа компаний «ЮгСтройИнвест. Место было выбрано неслучайно - гендиректор компании Юрий Иванов уделяет большое внимание вопросам повышения квалификации сотрудников.

Приветствуя конкурсантов, заместитель гендиректора ГК «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов отметил, что каждый из участников по праву достоин звания лучшего в профессии:

- Каждый день мы видим, как ответственно, с душой строители подходят к работе. И результат труда по-настоящему впечатляет: современные школы, детские сады, комфортные дома, благоустроенные микрорайоны, где хочется жить и растить детей. Ставрополье растет и развивается благодаря трудолюбию и высокой квалификации строителей. Наша профессия востребована во все времена, а строительная отрасль была и остается локомотивом экономики. Даже во время пандемии стройки не останавливались. А благодаря этому работали смежные отрасли, люди могли зарабатывать, поддерживать свои семьи.

За звание лучшего боролись 11 человек. Для каждой номинации были подготовлены свои задания, свои инструменты и установлены жесткие временные рамки.

Участникам конкурса вручили почетные грамоты, кубки и денежные сертификаты. Занявшие первые места в каждой номинации будут представлять Ставрополье на втором этапе конкурса - окружном, который объединит мастеров из всех субъектов СКФО.

НАША СПРАВКА

Конкурс «Строймастер» проходит с 2010 года. Организаторы регионального этапа - Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа совместно с Ассоциацией НОСТОРОЙ при поддержке министерства строительства Ставропольского края.