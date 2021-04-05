МЧС Ставрополья распространило экстренное предупреждение по дождям и грозам

МЧС на Ставрополье распространило экстренное предупреждение по дождям и грозам на ближайшие несколько часов.

Так, по данным синоптиков, в течение суток 5 апреля, а также в ночь на 6 апреля прогнозируется сильный дождь в сочетании с грозой. Местами также возможен град и ветер порывами до 20 — 25 метров в секунду.

- В период с 15 до 18 часов и до конца суток 5 апреля, далее в ночь на 6 апреля местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25м/с,- сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.