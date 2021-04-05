Губернатор Владимиров прокомментировал предотвращение теракта в Кисловодске

Губернатор Владимир Владимиров прокомментировал задержание боевика и его сообщников в Кисловодске.

- В Кисловодске сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, собиравшегося совершить террористическое преступление. Также задержаны его сообщники. Спасибо сотрудникам Федеральной службы безопасности, Следственного комитета и МВД за оперативные и слаженные действия. За то, что защищаете мир и спокойствие на ставропольской земле, - написал глава Ставрополья.

О задержании сообщили 5 апреля. 25-летнего террориста взяли в его доме, при обыске были обнаружены поражающие элементы для бомбы, составляющие механизма, сама бомба и экстремистская литература. На допросе сообщники молодого человека сказали, что тот хотел взорвать участок МВД, в котором он отмечался.

Сотрудники правоохранительных органов также задержали соратников террориста. Те должны были создать ячейку ИГ* в Ставропольском крае и организовать канал финансирования боевиков в Сирии.

* запрещенная в России международная террористическая организация