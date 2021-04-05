В Ессентуках мужчина с ножом напал на отдыхающую из Магнитогорска

Инцидент произошел в Курортном парке Ессентуков. Так, отдыхающая одного из санаториев решила прогуляться по нему. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Женщина приехала из Магнитогорска, чтобы вместе с подругой насладиться свежим воздухом и прогулками по курортному городу. В это время на них напал пьяный мужчина с ножом.

По словам потерпевшей, ей удалось вырваться, а нападавший убежал. На место происшествия выехала группа немедленного реагирования.

По заключению эксперта, женщина получила два удара ножом в область шеи и левого предплечья.

В тот же вечер в больницу с ножевым ранением обратился мужчина, который тоже сообщил, что на него напали неизвестные.

Чуть позже выяснилось, что мужчина, чтобы отвести от себя подозрение, нанес себе ранение сам, нож выбросил в кусты.

С отпечатками подозреваемого был обнаружен кинологической группой в тот же вечер. Женщина опознала обидчика. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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