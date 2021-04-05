Чечня и Ингушетия вошли в число лидеров по приросту численности населения

За последние 3 года, начиная с 2018 года, наибольший прирост численности населения был отмечен, в том числе в двух регионах СКФО — в Ингушетии и Чечне.

В первой республике он составил 5,6%, во второй — 4,2%. Такие данные приводятся 5 апреля в исследовании РИА Новости.

Что касается лидеров демографического рейтинга, то чемпионом по приросту численности населения стал Севастополь — 16,8%, а в количественном выражении — Московская область с показателем 206,9 тыс. человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашей стране по итогам прошлого года уровень безработицы составил 6,3%, поднявшись за год на 1,9 пункта.

В сравнении с итогами периода с июня по август 2019 года, в 2020 году в два раза выросло количество регионов, где уровень безработицы составляет 10% и выше.

В прошлом году их было 6, а после лета 2020 года стало 13. Наибольший уровень безработицы аналитики зафиксировали в Ингушетии (30,7%), Туве (22,3%), Чечне (21,7%), Северной Осетии (16,3%), Дагестане (16,1%), в Кабардино-Балкарии (15,4%).

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