Следователи Ставрополья выясняют обстоятельства смерти пожилых супругов

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

СКР проводит проверку по факту обнаружения 3 апреля в частном доме в селе Солдато-Александровском Советского городского округа тел проживавших там 89-летнего мужчины и 88-летней женщины.

По предварительным данным, смерть супругов наступила в результате отравления угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования.

Следователь уже осмотрел место происшествия, назначил ряд судебных экспертиз. Процессуальное решение будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных действий.