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Происшествия5 апреля 2021 13:12

Следователи Ставрополья выясняют обстоятельства смерти пожилых супругов

В доме нашли тела 89-летнего мужчины и 88-летней женщины
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

СКР проводит проверку по факту обнаружения 3 апреля в частном доме в селе Солдато-Александровском Советского городского округа тел проживавших там 89-летнего мужчины и 88-летней женщины.

По предварительным данным, смерть супругов наступила в результате отравления угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования.

Следователь уже осмотрел место происшествия, назначил ряд судебных экспертиз. Процессуальное решение будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных действий.

ЧП