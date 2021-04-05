В Ессентуках мужчина ранил себя ножом после нападения на туристку

В Ессентуках раскрыли преступление после курьезной попытки виновного скрыться. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Во время прогулки с подругой по Курортному парку на жительницу Магнитогорска, отдыхавшую в санатории, напал неизвестный с ножом. В момент преступления тот был пьян. Женщине удалось вырваться, но перед этим злоумышленник нанес ей две раны в области шеи и левого предплечья.

- В тот же вечер в медицинское учреждение с ножевым ранением обратился мужчина, который тоже сообщил, что на него напали неизвестные. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что мужчина, чтобы отвести от себя подозрение, нанес себе ранение сам, нож выбросил в кусты. С отпечатками подозреваемого он был обнаружен кинологической группой в тот же вечер. Женщина опознала обидчика, - сказано в сообщении полиции.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".