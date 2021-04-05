Бывший военный осужден за незаконное перемещение через границу допинговых средств

Пятигорский гарнизонный военный суд вынес приговор прапорщику запаса, проходившему военную службу по контракту на Ставрополье.

Выяснилось, что военнослужащий купил в Беларуси через сайт препараты, содержащие анаболические стероиды, которые используют для допинга. Посылку ему доставили почтой через неделю.

Мужчина получил отправление 25 февраля. Позже в этот же правоохранители изъяли препараты. Мужчину признали виновным в нелегальном перемещении через границу России сильнодействующих веществ.

Злоумышленнику назначили три года колонии. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ессентуках мужчина с ножом напал на отдыхающую из Магнитогорска. Чуть позже выяснилось, что он, чтобы отвести от себя подозрение, нанес себе ранение сам, нож выбросил в кусты.

С отпечатками подозреваемого был обнаружен кинологической группой в тот же вечер.