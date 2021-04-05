Депутаты Думы Ставрополья собрали книги для больных детей

Геннадий Ягубов передает собранные депутатами книги.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края собрали книги для отделения детской онкологии и гематологии Краевой детской клинической больницы. В течение года в этом отделении медицинскую помощь получают более 800 ребят со всего региона. Лечение может длиться от нескольких месяцев до года, и все это время маленькие пациенты вынуждены оставаться в стенах медучреждения.

Книги в библиотеку отделения передали спикер регионального парламента Геннадий Ягубов и председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьева.

- Когда дети оказываются в такой сложной ситуации и проходят длительное лечение в больнице, нужно отвлекать их от проблем, с которыми им пришлось столкнуться. Лучший помощник в этом деле – книга. В русских сказках добро всегда побеждает зло. Хочется, чтобы и в жизни над болезнью была одержана победа, - отметил спикер регионального парламента Геннадий Ягубов.

Во время акции, организованной благотворительным фондом «Дети в больнице», жители краевой столицы приносили книги в специальные пункты сбора в библиотеках и книжных магазинах, один из них располагался в Думе Ставропольского края.