Жители Георгиевска пожаловались на свалку рядом с могилами

Фото: https://vk.com/georgievsk_ru
Жители Георгивска в соцсети пожаловались на большую свалку, образовавшуюся на территории городского кладбища.
По словам горожан, рядом с могилами родственников – куча мусора. И ее, как утверждают георгиевцы, не убирают.
Фото: https://vk.com/georgievsk_ru
- Очень просим либо ее сдвинуть, либо убрать. Обидно и неприятно осознавать, что рядом с нашими родными находится куча мусора, - пишет автор поста в соцсети.
- Управлением ЖКХ администрации Георгиевского городского округа заключен контракт на уборку несанкционированных свалок. Подрядчику направлена заявка на уборку мусора с территории городского кладбища. До дня празднования христианского праздника Пасхи свалки уберут, - уверяют жителей Георгиевска.
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