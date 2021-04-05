Энергоснабжение жителей и санаториев Кисловодска станет еще надежнее

Фото: Россети.

Высоковольтная подстанция «Зеленогорская» - это один из основных питающих центров города-курорта Кисловодска, который обеспечивает энергоснабжение более 40 тысяч жителей. Кроме того, энергообъект осуществляет подачу электроэнергии для большей части расположенных в городе санаториев - 26 из почти 40. Здесь ежегодно отдыхают и проходят лечение более 200 тысяч россиян.

В числе запланированных мероприятий на объекте специалисты филиала «Ставропольэнерго» отремонтируют линейный выключатель напряжением 110 кВ. Это важнейшее коммутационное оборудование подстанции служит для включения и отключения токовой нагрузки в нормальных и аварийных режимах. Его плановый ремонт позволяет поддерживать элементы объекта в рабочем состоянии, не допуская возникновения нештатных ситуаций.

- Своевременное выполнение всех видов профилактических работ, связанных с ремонтом оборудования, - гарантия долгой и безопасной работы электрических установок и линий электропередачи, - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. - Выполняемые работы по ремонту коммутационного оборудования на ПС «Зеленогорская» будут способствовать повышению системной надежности объекта и снижению рисков возникновения нештатных ситуаций.

Всего в этом году на высоковольтных подстанциях региона ставропольские энергетики отремонтируют 109 выключателей напряжением 110 кВ, направив на реализацию этих работ более 11 млн рублей.