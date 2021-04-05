На Ставрополье началась подготовка к возможным паводкам

Власти региона готовятся к пропуску «большой воды». Об этом сообщил и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов на брифинге в правительстве.

- «Большая вода» придет в край в мае-июне. Гидрометцентр в ближайшее время предоставит уточненный прогноз по паводкам, но мы уже готовимся к ним в рамках комплекса противопаводковых мероприятий, - заявил он.

Рассчитанный до 2025 года региональный комплекс противопаводковых мероприятий предполагает, прежде всего, берегоукрепление рек, ремонт гидротехнических сооружений и расчистку русел рек.

В прошлом году были проведены масштабные работы на реке Подкумок, Большой Ессентучок. В этом году мероприятия ведутся на реках Мокрый Карамык и Кума. Ведется расчистка водоемов в селе Северном Александровского округа, Светлограде, Зеленокумске и селе Воздвиженском Апанасенковского округа.

Кроме того, минприроды края включило в комплекс противопаводковых мер дополнительные мероприятия.

Так, в селе Левокумка Минераловодского округа помимо углубления реки Кума для более надежной защиты населения проводятся берегоукрепительные работы. В целях безопасности решается вопрос о сохранении водохранилища на Мокром Карамыке.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что предстоящая неделя в крае прогнозируется дождливой.

Так, по данным Ставропольского Гидрометцентра, с 15:00 до 18:00 и до конца суток 5 апреля, далее в ночь на 6 апреля местами по региону ожидается: сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-25 м/с.