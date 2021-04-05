Банк Уралсиб вошел в тройку самых доходных весенних вкладов

Фото предоставлено пресс-службой банка УРАЛСИБ

Несмотря на снижение ставок, банковские вклады все еще остаются привлекательными для многих людей. Причем, как советуют аналитики, вложить свои средства стоит именно этой весной. На выбор - масса предложений. Выгодные условия - у банка Уралсиб, который вошел в тройку самых доходных весенних вкладов. Рейтинг подготовила аналитическая и консалтинговая компания Frank RG, которая включила рублевые вклады банков из Топ-30 по объему депозитного портфеля для массового сегмента. Вклад банка Уралсиб «Повышенный процент онлайн» занял вторую строчку.

- Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей, - говорят в банке. -

Свои средства можно вложить на разный срок - 200, 380 или 740 дней. Все зависит от выбора клиента.

Кстати, процентные ставки зависят от срока и способа открытия. Таким образом, в Уралсибе говорят - онлайн-вклады так же безопасны и надежны, как и обычные.

- При открытии вклада онлайн в Интернет-банке и Мобильном банке ставки увеличиваются на 0,2 процентных пункта и составляют до 5% годовых, - уточняют в банке Уралсиб. - При открытии вклада в офисе Банка ставки — до 4,8% годовых.

НА ЗАМЕТКУ

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Повышенный процент онлайн» можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».