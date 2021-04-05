«Всегда так делаю»: в соцсетях стартовала акция компании «Россети Северный Кавказ»

«Всегда так делаю» - под таким названием стартовала сегодня в социальных сетях акция компании «Россети Северный Кавказ», направленная на укрепление дисциплины платежей за электроэнергию.

Участники эстафеты платежной дисциплины оплачивают счета за свет и одновременно отвечают на ключевой для надежного и качественного электроснабжения макрорегиона вопрос: «Я вовремя плачу за свет, потому что…».

Проект стартовал с руководителей региональных энергокомпаний и филиалов, которые на личном примере показывают, почему важно платить за электроэнергию и делать это вовремя. Участниками эстафеты также станут лидеры мнений в различных направлениях - религиозные деятели, руководители ведомств, известные спортсмены, медики, учителя.

Своим социальным проектом энергокомпания в очередной раз привлекает внимание к проблеме низкой платежной дисциплины отдельных категорий потребителей в регионах своей энергосбытовой деятельности, которые порой намеренно пренебрегают исполнением обязательств по платежам.

Напомним, потребители республик СКФО в январе-феврале 2021 года рассчитались только за 66% от общего объема электроэнергии, поставленной им Группой «Россети Северный Кавказ». Общий объём неплатежей потребителей в республиках СКФО на 1 марта превысил 32,2 млрд рублей. Этой суммы, к примеру, достаточно для строительства 40 высокоавтоматизированных питающих центров.

Челлендж, инициированный энергокомпанией в республиках Северо-Кавказского федерального округа и Калмыкии, продлится до конца рабочей недели - 9 апреля.